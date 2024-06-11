Турэксперт назвал главную проблему Египта для туристов Турэксперт Мельник: в Египте риск отравиться выше, чем заболеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шанс отравиться на отдыхе в Египте выше, чем заразиться, например, лихорадкой денге, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по туризму Николай Мельник. По его словам, это проблема присуща и другим курортным странам, поэтому в поездке важно соблюдать некоторые меры предосторожности.

Здесь (в Египте. — NEWS.ru) более распространены ротавирусы. Я имею в виду отравления. Но это распространено не только в Египте, у нас [в России] на курортах это тоже есть, и в Турции. Просто надо соблюдать определенные санитарные нормы, — отметил собеседник NEWS.ru.

Первое, к чему призывает Мельник, — постараться не глотать воду из бассейна. Он советует пить только бутилированную воду и избегать кулеров, потому что неизвестно, чистят ли их и как часто меняют в них воду. Также следует избегать напитков со льдом, поскольку последний в отелях обычно делается из водопроводной воды.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что чартерные рейсы в Египет останутся этим летом, несмотря на конфликт между Израилем и Палестиной. По его словам, летний сезон — не самый популярный для отдыха в этой стране, поэтому власти стараются сохранять туристический поток.