Лондонским полицейским запретили вставать на колено перед активистами BLM

Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Новый глава полиции Лондона Марк Роули заявил, что не допустит, чтобы его подчиненные при исполнении вставали на колено перед участникам движения Black Lives Matter, выражая им тем самым поддержку, пишет Telegraph. То же самое касается ношения символики ЛГБТ или любых экологических движений.

Роули дал понять, что не потерпит, чтобы полицейские вставали на колени, развевали радужные флаги или украшали свою форму значками, поддерживающими экологические инициативы. Он назвал себя «довольно узко мыслящим» в этом вопросе, — утверждает издание.

По мнению главы лондонской полиции, единственные приемлемые дополнения к форме — это памятные маки (бумажные маки прикалывают на одежду в знак памяти о погибших в войнах), браслеты Help for Heroes (благотворительной организации в поддержку военных, ветеранов и их семей) и полицейский памятный знак.

Эти заявления, по мнению Telegraph, указывают на то, что Роули, по всей видимости, будет «менее терпимым» по сравнению с его предшественницей, Крессидой Дик, при которой полицейские автомобили украшались в радужных цветах.

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Полицейский Дерек Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца и получил 22,5 года тюрьмы.

Из-за убийства Флойда в США начались массовые протесты, по миру прокатилась волна беспорядков, было организованно движение BLM (Black Lives Matter). Изначально его суть заключалась в борьбе с расизмом и насилием в отношении чернокожих, в особенности полицейским насилием. Но в США его сторонники устраивали погромы, уничтожали частную собственность и грабили магазины.