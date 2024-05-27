Заточивший секс-рабыню на 13 лет маньяк избежал тюрьмы Насиловавшего девушку 13 лет маньяка Ческидова отправили в психбольницу

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В Челябинской области на принудительное лечение отправили «смолинского маньяка» Владимира Ческидова, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Мужчина на протяжении 13 лет удерживал в рабстве девушку и насиловал.

На основании выводов проведенной в медицинском учреждении стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими, — сообщили в Следкоме.

Также Ческидов убил вторую свою жертву в 2011 году, а тело расчленил и закопал во дворе. При этом мужчина проживал в домохозяйстве со своей матерью.

Сообщалось, что с 2009 года Ческидов не только насиловал пострадавшую, но также заставлял ее убирать и готовить, а также избивал. Когда мужчина уходил, он cвязывал пленницу, пристегивал ее к балке и заклеивал рот скотчем. Так как дом был окружен забором, соседи не знали о происходящем. Женщине удалось сбежать, когда мать Ческидова вызвала скорую психиатрическую помощь сыну, угрожавшему убийством и ей, и пленнице.