От Лемешева до Кобзона: кто исполнял песни на стихи Добронравова

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Анна Герман

На 95-м году жизни после долгой болезни умер поэт-песенник Николай Добронравов — муж композитора Александры Пахмутовой и автор текстов множества известных песен, включая такие, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были» и многие другие.

В разное время песни на стихи Николая Добронравова исполняли такие мэтры советской эстрады, как Сергей Лемешев, Георг Отс, Анна Герман, Лев Барашков, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Ободзинский, Вадим Мулерман, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Эдуард Хиль и многие другие.

Песня «Как молоды мы были» из фильма «Моя любовь на третьем курсе» стала визитной карточкой Александра Градского, а «Беловежская пуща» и «Белоруссия» вошли в число лучших композиций группы «Песняры». Песни на стихи Добронравова также исполняли ансамбли «Пламя», «Самоцветы», «Верасы», «Добры молодцы», «Сябры» и группа Стаса Намина, также композиция Пахмутовой и Добронравова «Звездопад» стала заглавной на одном из последних альбомов группы «Гражданская Оборона».