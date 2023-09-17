На 95-м году жизни после долгой болезни умер поэт-песенник Николай Добронравов — муж композитора Александры Пахмутовой и автор текстов множества известных песен, включая такие, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были» и многие другие.

В разное время песни на стихи Николая Добронравова исполняли такие мэтры советской эстрады, как Сергей Лемешев, Георг Отс, Анна Герман, Лев Барашков, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Ободзинский, Вадим Мулерман, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Эдуард Хиль и многие другие.

Песня «Как молоды мы были» из фильма «Моя любовь на третьем курсе» стала визитной карточкой Александра Градского, а «Беловежская пуща» и «Белоруссия» вошли в число лучших композиций группы «Песняры». Песни на стихи Добронравова также исполняли ансамбли «Пламя», «Самоцветы», «Верасы», «Добры молодцы», «Сябры» и группа Стаса Намина, также композиция Пахмутовой и Добронравова «Звездопад» стала заглавной на одном из последних альбомов группы «Гражданская Оборона».

Сергей Лемешев

Фото: Социальные сети

Сергей Лемешев

Народный артист СССР певец Георг Отс

Фото: Виханди Оскар/ТАСС

Народный артист СССР певец Георг Отс

Певец Лев Барашков с японскими певицами Сумико Кабаяси (справа) и Мидори Такахара на Калининском проспекте

Фото: Коньков Александр/ТАСС

Певец Лев Барашков с японскими певицами Сумико Кабаяси (справа) и Мидори Такахара на Калининском проспекте

Людмила Зыкина

Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press

Людмила Зыкина

Муслим Магомаев

Фото: azermarka.az

Муслим Магомаев

Иосиф Кобзон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Кобзон

Лев Лещенко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лев Лещенко

Эдита Пьеха

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Эдита Пьеха