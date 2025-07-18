Автор песни «Выйду в поле с конем» объяснил феномен ее популярности Поэт-песенник Шаганов назвал песню «Выйду в поле с конем» гимном народа

Поэт-песенник Александр Шаганов рассказал «Вечерней Москве», что песня «Выйду в поле с конем» стала олицетворением гимна народа. По его мнению, именно поэтому композиция не теряет популярности как в России, так и за рубежом.

Один художник мне сказал, что есть гимн страны, а есть гимн народа. И, действительно, ее ведь знают очень многие не только в нашей стране. Недели не проходит, чтобы мне не пришла весточка, связанная с этой песней, — отметил Шаганов.

Он подчеркнул, что этой песне удается объединять разные поколения. При этом, по его словам, было бы лучше, если бы как можно больше людей знали автора композиции.

Александр Шаганов ранее заявил, что звание заслуженного артиста надо себе «пробивать». Как добавил собеседник, он же не может сам себя наградить. Шаганов отметил, что предпочитает заниматься творчеством, а не попытками добиться какого-либо статуса.