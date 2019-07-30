https://static.news.ru/photo/7bbe876e-b3a4-11e9-9fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/CBS 17

Жительница американского города Гарфилд Хайтс Нэнси Сегулу получила 10 дней лишения свободы в окружной тюрьме. Причиной заключения стало подкармливание бродячих кошек.

Женщина рассказала, что кормила котят соседа, который уехал, бросив их, передаёт RNS. Эта привычка, появившаяся в 2017 году, стала раздражать соседей, и они вызвали службу по контролю за животными.

Действия преступницы противоречили местному законодательству. Однако, по её мнению, наказание оказалось слишком строгим.

Я не мог поверить тому, что мне рассказала мать. Ей дали 10 дней в окружной тюрьме <...>. Я уверен, что люди слышали о вещах, которые происходят там в той тюрьме. И как же они собрались отправить туда мою 79-летнюю мать? — высказал удивление сын правонарушительницы Дейв Павловски.

Ранее News.ru писал, что столичные зоозащитники обнаружили две квартиры, в которых были заперты около сотни кошек. Часть животных погибла, а остальные находились в плачевном состоянии.