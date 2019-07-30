Жительница американского города Гарфилд Хайтс Нэнси Сегулу получила 10 дней лишения свободы в окружной тюрьме. Причиной заключения стало подкармливание бродячих кошек.
Женщина рассказала, что кормила котят соседа, который уехал, бросив их, передаёт RNS. Эта привычка, появившаяся в 2017 году, стала раздражать соседей, и они вызвали службу по контролю за животными.
Действия преступницы противоречили местному законодательству. Однако, по её мнению, наказание оказалось слишком строгим.
Я не мог поверить тому, что мне рассказала мать. Ей дали 10 дней в окружной тюрьме <...>. Я уверен, что люди слышали о вещах, которые происходят там в той тюрьме. И как же они собрались отправить туда мою 79-летнюю мать? — высказал удивление сын правонарушительницы Дейв Павловски.
Ранее News.ru писал, что столичные зоозащитники обнаружили две квартиры, в которых были заперты около сотни кошек. Часть животных погибла, а остальные находились в плачевном состоянии.