Творог на пользу: топ-9 рецептов для здоровья

Творог — один из самых полезных и доступных продуктов на нашей кухне. Он богат белком, кальцием и отлично сочетается с чем угодно: зеленью, фруктами, ягодами, шоколадом. Мы расскажем, что из творога можно готовить не только сырники и запеканки.

Пышная творожная запеканка с манкой как в детском саду

Идеальная творожная запеканка держится на трех китах: правильная текстура творога, набухшая манка и аккуратно введенные белки. Творог обязательно доводят до пастообразного состояния, чтобы не осталось комков. Манку заранее заливают теплым молоком и дают ей время разбухнуть — это избавит готовое блюдо от неприятного хруста.

Желтки растирают с сахаром и ванилью, добавляют цедру лимона для свежести и соединяют с творогом и манкой. Белки взбивают с солью в крепкую пену и осторожно подмешивают в основу, сохраняя воздушность. Массу выкладывают в подготовленную форму, верх смазывают желтком со сметаной для румянца.

Выпекают запеканку до готовности, но главный секрет — не вынимать ее сразу. Духовку выключают, приоткрывают дверцу и дают блюду постепенно остыть внутри. Так запеканка не осядет, сохранит пышность и нежную текстуру.

Идеальные сырники из творога

Главный секрет удачных сырников кроется не в количестве муки, а в правильном твороге. Он должен быть сухим и достаточно жирным, чтобы не требовать лишних добавок. Если творог влажный, его лучше откинуть на марлю и дать стечь сыворотке. Массу разминают или пропускают через мясорубку для нежности, затем смешивают с желтком, небольшим количеством сахара и щепоткой соли.

Вместо привычной пшеничной муки используют кукурузный крахмал и рисовую муку — это сочетание придает сырникам нежную, слегка тягучую текстуру. Тесто должно оставаться мягким, из него формуют толстенькие заготовки, обваливают в рисовой муке и убирают в холод. Охлаждение помогает сырникам держать форму при жарке.

Жарят их на медленном огне под крышкой, используя смесь сливочного и растительного масла. Сливочное дает аппетитную корочку, а растительное не дает ему гореть. Каждую сторону держат на сковороде достаточно долго, чтобы сырники как следует схватились, не переворачивая их без необходимости. Готовые сырники увеличиваются в объеме и становятся упругими, оставаясь нежными внутри.

Творожный десерт с безе и ягодами

Творог способен на кулинарные открытия. Например, стать основой для изысканного десерта с хрустящим безе и свежими ягодами.

Сначала готовят меренгу. Белки взбивают с солью до пены, затем постепенно добавляют сахарную пудру, добиваясь плотной блестящей массы. В конце вмешивают немного крахмала и лимонного сока — это даст хрустящую корочку и мягкую середину. Из полученной массы на противне формируют гнездышки с углублением и сушат в духовке при невысокой температуре. После выключения безе оставляют остывать внутри, не открывая дверцу.

Для крема жирный творог дважды протирают через сито, чтобы добиться шелковистости. Сливки взбивают с сахарной пудрой до мягкости и аккуратно соединяют с творогом, добавляя ваниль и апельсиновую цедру. Такой крем получается легким, с приятной кислинкой.

При подаче гнездышки из безе наполняют творожным кремом, сверху выкладывают ассорти из свежих ягод и фруктов. Завершающий штрих — капля медового соуса с бальзамиком, который подчеркивает вкус.

Добавляем творог в салат

Добавляем творог в салат

Салат с творогом — редкий гость на столе, а зря. В этом рецепте творог выступает не просто добавкой, а основой нежной заправки, которая объединяет все ингредиенты. Ветчину и свежий огурец нарезают очень мелкими кубиками, чтобы они равномерно распределились в блюде. Добавляют консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость.

Отдельно готовят заправку: зернистый творог смешивают со сметаной и щепоткой соли, слегка взбивая вилкой, чтобы получилась кремовая масса, обволакивающая каждую крупинку. Этой смесью заправляют нарезку и аккуратно перемешивают. Хрустящие сухарики добавляют в самый последний момент, чтобы они не размякли.

Салат получается легким, но сытным, без тяжести майонеза. Он отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой, и не содержит лука с чесноком, что делает его уместным в любой компании.

Творог острый с зеленью

Из обычного творога за несколько минут получается нежная пикантная паста, которая заметно полезнее магазинных плавленых сырков. Творог растирают со сметаной или йогуртом до кремовой консистенции. Маринованный огурец нарезают мельчайшими кубиками, мелко рубят зелень и чеснок.

Все ингредиенты соединяют, добавляют копченую паприку, черный перец и совсем немного лимонной цедры — именно этот штрих делает вкус по-настоящему ярким. Массу перемешивают и оставляют на несколько минут, чтобы ароматы подружились.

Готовую пасту намазывают на ржаной хлеб, подсушенные гренки или наполняют ею тарталетки. Такой вариант доказывает, что творог годится не только для завтрака, но и для быстрой вкусной закуски.

Творог жареный

Творог умеет не только запекаться, но и жарить — правда, в качестве панировки. Такие гренки получаются с хрустящей корочкой и неожиданно нежной серединой. Творог разминают вилкой с яйцом, добавляют мелко рубленый укроп, соль и обязательно мускатный орех — именно он придает блюду ресторанный оттенок.

Ломтики хлеба обмакивают в полученную смесь со всех сторон и сразу отправляют на сковороду с растопленным сливочным маслом. Жарят на среднем огне до аппетитной золотистой корочки с каждой стороны. Подавать такие гренки лучше горячими, со сметаной или просто так — они хороши и сами по себе.

Десерт из творога с бананом и ягодами

Такой десерт готовится за минуту, а радости дарит много. Спелый банан разминают вилкой в пюре, добавляют мягкий творог и мед, все взбивают блендером до шелковистой однородности.

Получившуюся массу раскладывают по креманкам, сверху выкладывают свежие ягоды и слегка присыпают кокосовой стружкой. Достаточно пары минут в холодильнике, чтобы десерт охладился и стал еще нежнее.

При желании в него можно добавить орехи для хруста или каплю ванильного экстракта для аромата. Получается легкое, богатое белком угощение без лишних хлопот.

Десерт из творога и греческого йогурта с фруктами

Надоели калорийные десерты с долгим приготовлением? Этот легкий творожный вариант готовится за пару минут без выпечки и лишнего сахара. Мягкий творог взбивают с густым йогуртом и ложкой меда до пышной однородной массы.

Фрукты нарезают мелкими кубиками, часть смешивают с кремом, остальные оставляют для украшения. Десерт выкладывают в прозрачные стаканы слоями или просто перемешав, сверху посыпают лепестками миндаля и дольками свежих фруктов. Если творог зернистый, его лучше протереть через сито для шелковистости. Капля лимонного сока добавит приятную кислинку.

Такой десерт хорош на завтрак или как легкий перекус. Его просто сделать своим фирменным блюдом — легко, быстро и всегда вкусно.

Десерт из творога и йогурта с грушей

Любителям сладкого, но без ущерба для фигуры, придется по душе этот быстрый десерт. Творог соединяют с натуральным йогуртом и пюре из свежей груши, все тщательно взбивают до кремовой консистенции. Изюм предварительно заливают теплой водой, чтобы он стал мягче, затем обсушивают и добавляют в творожную массу.

Готовый десерт раскладывают по порционным креманкам, сверху посыпают тертым горьким шоколадом или украшают листиками мяты. Для разнообразия можно добавить немного какао прямо в крем, тогда получится шоколадный вариант.

Такое лакомство хранится в холодильнике до двух дней, так что его удобно готовить заранее. Оно богато кальцием и клетчаткой, а готовится без грамма лишнего сахара.

