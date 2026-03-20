Секрет грузинского долголетия: сытное лобио по-мегрельски

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Лобио в Грузии — понятие растяжимое. Так называют и фасоль вообще, и бесчисленное количество блюд из нее. Каждый регион, каждая семья готовит лобио по-своему, добавляя то киндзу, то сельдерей, то орехи, то яйца. Но мегрельский вариант стоит особняком: он густой, пряный, с ярко выраженным ореховым вкусом и обязательным добавлением имеретинского сыра, который делает текстуру нежной и чуть тягучей.

Начните с фасоли. Лучше всего взять красную или пеструю, она красивее смотрится и дает более насыщенный вкус. Стакан фасоли замочите на ночь в холодной воде, утром воду слейте, залейте свежей и варите до готовности без соли часа полтора-два. Фасоль должна стать мягкой, но не развариться в кашу. Откиньте ее на дуршлаг, сохранив немного отвара. В отдельной сковороде обжарьте на растительном масле две луковицы до золотистого цвета, добавьте к ним полстакана толченых грецких орехов и прогрейте минуту.

Соедините лук с орехами и фасолью в глубоком казане, добавьте чайную ложку шафрана, столько же уцхо-сунели, молотый кориандр и острый перец по вкусу. Влейте немного фасолевого отвара, чтобы масса стала сочной, и прогрейте все вместе минут 10. Теперь самое главное — добавьте 200 г имеретинского сыра, натертого на крупной терке. Если такого не найти, возьмите молодую брынзу или сулугуни, но тогда уменьшите количество соли. Сыр должен слегка расплавиться и связать фасоль с орехами в единое целое.

В самом конце вмешайте щедрую горсть рубленой кинзы и зелени сельдерея. Лобио должно получиться густым, почти как паштет, но при этом сочным. Подавайте его в глубоких тарелках, посыпав свежей зеленью и зернами граната для кислинки и красоты. Идеально — с кукурузным хлебом, но и обычный лаваш подойдет отлично.

  • Совет: если любите эксперименты, в конце приготовления сделайте в лобио небольшие углубления и разбейте туда сырые яйца. Накройте крышкой на пару минут, чтобы белок схватился, а желток остался жидким — это превратит блюдо в настоящий деревенский завтрак. Грузины часто так делают, когда хотят накормить семью поплотнее.

  • Пищевая ценность на порцию (примерно 250 г): Калорийность: 340 ккал. Белки: 18 г, Жиры: 20 г, Углеводы: 22 г.

Оксана Головина
