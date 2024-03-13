«Задолбят людей беспилотниками»: как живет Белгород под атаками ВСУ

Фото: t.me/v_v_demidov

Последствия обстрела в городе Белгороде

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород в последние дни стали особенно интенсивны. Только за 12 и 13 марта сообщалось о попадании беспилотных аппаратов в здания горадминистрации, торгового центра и управления ФСБ по региону. Как живут белгородцы в этих условиях — в материале NEWS.ru.

«Обстановка не позволяет праздновать»

Днем 13 марта стало известно, что власти Белгорода решили отказаться от массовых мероприятий на Масленицу из-за оперативной обстановки в регионе.

«К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам организовывать праздники, которые ранее традиционно проходили в Белгороде на Масленицу. Я уверен, что все горожане с пониманием отнесутся к такому решению», — рассказал мэр города Валентин Демидов.

Также он сообщил, что подъезды домов в Белгороде, где установлены устройства для автоматического открывания дверей при обстрелах, обозначили большими специальными наклейками, чтобы каждый житель города мог их заметить издалека.

Последние дни Белгород, как и другие города РФ, стал объектом усилившихся атак ВСУ. Так, 12 марта дрон ударил по зданию городской администрации. Как сообщил мэр Валентин Демидов, четверо человек пострадали. Также сообщалось, что БПЛА в Белгороде накануне повредили магазин и торговый центр.

Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела в городе Белгороде

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, 13 марта Белгород атаковали два БПЛА самолетного типа. Один из них врезался в многоквартирный дом. В здании выбиты окна, повреждены фасад и кровля. Мэр города в свою очередь уточнил, что из-за прилета дрона в жилую пятиэтажку пострадало остекление в девяти квартирах, а в двух образовательных учреждениях «треснули стекла в двух окнах».

Второй дрон, прилетевший в Белгород, упал в реку. Пострадавших в двух случаях нет, утверждает белгородский губернатор.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 13 марта над Белгородской областью сбили 11 беспилотников.

Утром 13 марта один из беспилотников попал в региональное управление ФСБ в Белгороде. У здания поврежден фасад и выбиты окна, пострадавших нет.

«Беспилотники сбивали даже с рук»

На страницах социальных сетей и в городских пабликах жители Белгорода активно обсуждают события последних дней. Под репостом сообщения Вячеслава Гладкова об атаках БПЛА в сообществе «Белгород Новости» во «ВКонтакте» пользователь Марина Куница пишет: «Может, уже пора противобеспилотниковые фасады создавать?» «Да, сейчас задолбят людей беспилотниками», — ответила ей подписчица паблика Наталья Витковская.

Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела в городе Белгороде

«Чувствую, вся неделя будет неспокойная», — предположила в комментарии под другим постом сообщества местная жительница Катерина Кулик. Другие пользователи согласились с ней, некоторые связали активизацию ВСУ с приближающимися выборами президента.

Накануне одна из жительниц Белгорода рассказала NEWS.ru, что город и другие населенные пункты региона обстреливают на протяжении всего дня.

«Весь день безостановочно обстреливают Белгородскую область. В пять утра [12 марта] объявили тревогу, в семь часов начала орать сирена. Беспилотники сбивали над городом даже с рук. Транспорт стоит уже 10 часов», — сообщала женщина.

«Автобус везет до ближайшего укрытия»

Несколько пользователей в сообществе «Белгород Новости» задались вопросами об отсутствии оповещения. «А где сирена? Чтоб маршрутки и поликлиники прекращали работу», — написала местная жительница Лариса Шевцова. В ответ ей другой юзер под ником Карл Сон посоветовал, что «уже б пора привыкнуть, что их включают только тогда, когда ничего не происходит».

Пользователь Анастасия Пархомова под другим постом задается похожим вопросом: «А где же объявление об опасности?» В ответ администратор сообщества напомнил, что накануне власти «изменили регламент», потому что «все были недовольны, что РО (режим ракетной опасности. — NEWS.ru) длится очень долго». Речь идет о заявлении Вячеслава Гладкова о том, что власти внедряют новый регламент безопасности, касающийся, в частности, работы общественного транспорта.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

«В случае объявления ракетной опасности автобус должен остановиться и высадить пассажиров у ближайшего укрытия. Однако сегодня (12 марта. — NEWS.ru) мы впервые столкнулись с тем, что ракетная опасность длилась очень продолжительное время. В настоящий момент вместе с МЧС мы отрабатываем новый регламент, который, с нашей точки зрения, позволит сократить время действия сигнала ракетной опасности без ущерба безопасности жителей. Этот регламент мы будем внедрять уже с сегодняшнего дня», — анонсировал Гладков.

«Второй день на работу не ехать»

Пользователи белгородских соцсетей много возмущаются тем, что из-за частого объявления тревоги транспорт ходит плохо. Об этом люди, в частности, писали под сообщением паблика «Белгород Новости» об отбое ракетной опасности ранним утром 13 марта.

«Второй день на работу не ехать или на такси по 500 рублей отдавать», — жалуется местный житель Руслан Емелин. В ответ пользователь Лина Алюкайте попыталась ободрить мужчину: «Если отбой, значит, транспорт будет городской». Еще один комментатор Иван Перов рассказал, что днем ранее из-за отсутствия общественного транспорта ему пришлось заплатить за такси 1500 рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

На проблемы с доступностью транспорта и безопасностью жалуются и жители белгородской глубинки. Так, пользователь Ирина Ермолаева написала: «Ничего не понять! Отбой или?.. Проснулись, живем в селе, на телефонах разная информация. Ехать в город на работу или что?»

Про дорогие цены на такси в Белгороде во время объявления ракетной опасности сообщает ВК-сообщество «Жесть Белгород». Одна из подписчиц паблика Наталья Осипова попыталась объяснить рост цен тем, что «таксисты тоже рискуют», в ответ пользователь Сергей Перелыгин не согласился с ней: «А дворники, водители доставки продуктов в магазины и так далее не рискуют?»

«Философию разводить можно до бесконечности, но факт — остальные люди работают, и во время [объявления] ракетной опасности им зарплату резко в разы не повышают, хотя рискуют все», — высказал свое мнение местный житель Сергей Володарский.

Какие регионы еще пострадали за последние сутки

По данным Минобороны РФ, системы ПВО ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов. Помимо Белгородской области, атакам беспилотников подверглись Брянская, Воронежская, Курская, Ленинградская и Рязанская области. В Рязани в результате прилета дронов-камикадзе вспыхнул местный нефтезавод. Днем ранее была остановлена работа технологической установки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал об атаке беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса, где произошел пожар.

Фото: МЧС РФ Нефтебаза в Нижегородской области

Ранее сообщалось, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Из-за этого власти Курска 13–15 марта перевели школы города на дистанционное обучение. В ФСБ утверждают, что информация о заходе в приграничные населенные пункты вооруженных формирований не соответствует действительности. При этом спецслужбы подтвердили, что украинские силы пытались нарушить границу РФ в этих регионах несколько раз с 10 марта.

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