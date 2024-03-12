Украинский дрон рухнул на ТЦ в Белгороде Гладков: на торговый центр в Белгороде рухнул беспилотник

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на крышу торгового центра в Белгороде, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, повреждения получил легковой автомобиль.

В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждён один легковой автомобиль. Территория оцеплена. Все оперативные службы работают на месте, — уточнил Гладков.

Также глава региона сообщил об атаке беспилотника на здание администрации Белгорода. По информации Гладкова, минимум два человека пострадали. Как уточнил губернатор, одна пострадавшая получила осколочные ранения, вторая — контузию. Гладков подтвердил, что в здании выбиты окна и посечен фасад.

Еще одна атака украинского дрона пришлась на городской магазин. Гладков уточнил, что при взрыве от падения БПЛА никто из мирных жителей не пострадал. В здании магазина также были выбиты окна и посечен фасад.

Ранее жительница региона рассказала, что ВСУ обстреливают Белгородскую область в течение всего дня без перерывов. По ее словам, первую воздушную тревогу объявили в пять утра. Общественный транспорт не ходит уже десять часов, добавила горожанка.