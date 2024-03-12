«Весь день обстреливают»: жительница Белгорода об обстановке в городе Жительница Белгорода: ВСУ обстреливают регион без перерывов в течение всего дня

Фото: t.me/beladm31

Вооруженные силы Украины обстреливают Белгородскую область в течение всего дня без перерывов, рассказала жительница региона в беседе с NEWS.ru. По ее словам, первую воздушную тревогу объявили в пять утра. Общественный транспорт не ходит уже десять часов, добавила горожанка.

Весь день безостановочно обстреливают Белгородскую область. В пять утра объявили тревогу, в семь часов начала орать сирена. Беспилотники сбивали над городом даже с рук. Транспорт стоит уже десять часов, — рассказала женщина.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что по меньшей мере два человека пострадали при атаке беспилотника на здание администрации Белгорода. По его словам, одна пострадавшая получила осколочные ранения, вторая — контузию. Глава региона подтвердил, что в здании выбиты окна и посечен фасад.

Также Гладков сообщил о двух пострадавших жителях села Головино. По его словам, мужчина получил легкое осколочное ранение, женщина — черепно-мозговую травму. При этом система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов в небе. Губернатор уточнил, что также в регионе зафиксирован прилет нескольких неустановленных снарядов.