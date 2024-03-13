Дроны разнесли нефтезавод, дома и рынок: как ВСУ атакуют РФ 13 марта

Фото: t.me/beladm31

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотники атаковали здания городской администрации и торгового объекта в Белгороде. БПЛА нанесли удары по нефтезаводу в Рязанской области, в результате чего на нем произошел пожар. Средства ПВО сбили более 30 дронов над Воронежской областью. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Беспилотник пытался атаковать НПЗ в Ленинградской области

Минувшей ночью и утром 13 марта российские средства ПВО перехватили или уничтожили 58 украинских беспилотников над шестью регионами страны, сообщило Минобороны РФ.

В частности, один БПЛА был сбит в Киришском районе Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, дрон направлялся в сторону нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ).

«Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — написал глава региона в Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БПЛА атаковали нефтебазу в Рязанской области

Рязанский нефтезавод подвергся удару БПЛА утром 13 марта, сообщил глава области Павел Малков в Telegram-канале.

«В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы», — отметил губернатор.

По сообщению Telegram-канала SHOT, предприятие атаковали четыре дрона. Канал отмечает, что двое сотрудников «Рязаньнефтепродукта» получили осколочные ранения. Они были госпитализированы. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

ПВО сбила более 30 дронов над Воронежской областью

За прошедшие сутки власти Воронежской области трижды предупреждали жителей об опасности атаки БПЛА: накануне утром и днем, а также в ночь на 13 марта. Также накануне утром в регионе объявили ракетную опасность.

Губернатор области Александр Гусев заявил, что за минувшую ночь средства ПВО сбили более 30 беспилотников ВСУ.

В Воронеже ряд жилых домов и инфраструктурных объектов получили повреждения в результате атак дронов. Например, в Бутурлиновском районе под обстрел попала трансформаторная подстанция, а в Советском районе — магазин.

Обломки сбитых дронов упали на территории Юго-Западного рынка Воронежа. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

ВСУ атаковали здания администрации и торгового объекта в Белгороде

Минувшей ночью и утром 13 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников над Белгородской областью.

Один БПЛА врезался в здание горадминистрации в Белгороде. В результате налета пострадали два человека. Одна женщина получила осколочные ранения, другая — контузию.

Еще один дрон влетел в торговый объект в областном центре. В результате осколками посекло фасад здания, в окнах выбило стекла. По информации SHOT, беспилотник упал на крышу ТЦ «Вокзальный». В Минобороны не комментировали эту информацию.

Утром 13 марта ТАСС сообщил со ссылкой на оперативные службы, что атаке БПЛА подверглось здание управления ФСБ в Белгороде. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Еще один беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в областном центре. Само здание, а также прилегающие к нему образовательные учреждения получили повреждения. Никто из местных жителей не пострадал.

ВСУ обстреляли из артиллерии и РСЗО несколько населенных пунктов Белгородской области. По сообщению Telegram-канала WarGonzo, в результате атак ранения получили по меньшей мере семь человек. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Беспилотники ВСУ летели в сторону Липецкой области

Утром 13 марта губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил жителей о риске прилетов БПЛА. По его словам, местные власти получили информацию о возможных прилетах дронов в районе Липецка и Липецкого района.

Воздушная тревога действовала примерно час — до 07:00 мск, после чего ее отменили. Информации об ударах, работе средств ПВО и пострадавших не поступало.

Системы ПВО сбили несколько БПЛА близ Таганрога

Накануне днем украинские БПЛА попытались атаковать Таганрог в Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены за пределами города, заявил глава региона Василий Голубев.

Вечером того же дня в Telegram-каналах появились сообщения о работе средств ПВО в Волгодонске. Позже Голубев опроверг эту информацию.

«В связи с сообщениями в СМИ и соцсетях о Волгодонске информирую, что, по данным военных, подразделения ПВО там не работали. Ростовская АЭС работает штатно», — написал глава региона в Telegram-канале.

Сотрудники спецслужб задержали в Ростовской области россиянина, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По данным ФСБ, он собирал данные в пользу СБУ. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Мужчина получил контузию при обстреле Теткино в Курской области

С полудня и до вечера 12 марта в Курской области действовало предупреждение о ракетной опасности. ВСУ обстреляли Суджанский район. Жилой дом и линия электропередачи были повреждены в селе Горналь в результате ударов. Мирные жители не пострадали.

Губернатор области Роман Старовойт сообщил, что под огнем ВСУ также оказались деревня Успеновка Кореневского района и поселок Теткино Глушковского района. Обошлось без пострадавших. В одном из жилых домов в Теткино из-за прилета снаряда произошел пожар.

В ночь на 13 марта в Курской области была объявлена ракетная опасность. Предупреждение действовало примерно до шести часов утра. В это время работали средства ПВО. По данным Минобороны РФ, за ночь над Курской областью были сбиты восемь БПЛА.

В среду около 08:40 мск была объявлена ракетная опасность в Глушковском районе Курской области. Спустя примерно час Старовойт сообщил об очередном обстреле Теткино. В результате прилета снаряда местный житель получил контузию.

Серию терактов предотвратили в Брянской области

Беспилотники ВСУ дважды пытались атаковать Брянскую область утром 13 марта. По словам губернатора Александра Богомаза, средства ПВО уничтожили восемь БПЛА над Клинцовским, Унечским и Стародубским районами. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также в Брянской области была предотвращена серия терактов. По данным Telegram-канала Baza, 22-летний россиянин собирался подорвать отделение «Газпроммежрегионгаза» и здание «Брянскэнерго».

Как сообщает канал, утром 12 марта охранник здания на Советской улице заметил, как молодой человек оставил пакет, сфотографировал его и ушел. Внутри пакета оказалась бомба, замаскированная под банку с краской.

Охранник обратился в правоохранительные органы. К этому времени подозреваемый уже выехал в сторону Калужской области. Его задержали в Кирове. На допросе россиянин признался, что около четырех месяцев назад его завербовали украинские спецслужбы. Ему обещали выплатить 180 тысяч рублей за выполнение задания.

Шесть человек пострадали при атаках украинских военных на ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 34 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 24 обстрела на Горловском направлении и десять — на Донецком. ВСУ выпустили 99 боеприпасов по региону. Пострадали шесть мирных жителей.

«Сегодня в результате агрессии ВФУ пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА. <...> Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Три жилых дома и три инфраструктурных объекта получили повреждения. В частности, в результате атаки дрона-камикадзе была повреждена подстанция «Зеркальная» в Горловке. Никитовский и Центрально-Городской районы были частично обесточены.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Силовики задержали в Мариуполе подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб. По информации УФСБ, мужчина собирал и передавал сведения о местах расположения подразделений Росгвардии в городе. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

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