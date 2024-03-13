Работино, Авдеевка, Бахмут: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 13 марта

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает наступать на некоторых направлениях СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Крынок, Херсона, Донецка, Луганска, Харькова, Часова Яра, Работино, Вербового, Угледара, где были удары по ВСУ на Украине, какие последние новости известны с разных фронтов спецоперации сегодня, 13 марта 2024 года?

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском фронте ВСУ пытались контратаковать северо-западнее Вербового с целью вернуть недавно утраченные позиции. Без результата. В Работино продолжаются встречные бои. На Донецком фронте в районе Новомихайловки и Победы бои имеют позиционный характер. В Первомайском ВС РФ продолжают штурмовые действия с небольшими тактическими успехами. Продолжаются встречные бои и в Георгиевке, ВС РФ имеют тут инициативу, но ВСУ упорно отбиваются. Встречные бои в Тоненьком, Орловке и Бердычах. ЛБС существенно не изменилась. На Бахмутском направлении в результате наступления ВС РФ есть тактические успехи в районе Клещеевки. В Ивановском (Красном) — встречные бои. Также попытки штурма предпринимались и в Богдановке. ЛБС существенно не изменилась. На Луганском фронте встречные бои у Ямполевки, Тернов и в Синьковке. ЛБС — без изменений. На Харьковском и Сумском направлениях ВСУ пытались прорваться к границе с Курской и Белгородской областями, но, понеся большие потери в технике и личном составе, были вынуждены отступить», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Двух майоров»

«На Херсонском направлении ВСУ удерживают часть н. п. Крынки малой группой пехоты под прикрытием дронов и артиллерии со своего берега. Уничтожено четыре лодки врага, пытавшегося перебросить припасы через реку. Сегодня ночью нанесены удары по пехоте противника в районе „дач“ у Антоновского моста на нашем берегу. Противник готовится к возможной операции армии России по форсированию Днепра, наращивает комплекс инженерных сооружений и минно-взрывных заграждений. На Запорожском фронте — бои в Работино и Вербовом. ВСУ ротируют личный состав, наносят удары из артиллерии и дронами, минируют местность тяжелыми дронами „Баба-яга“. Враг собрался с силами и готовит контратакующие действия. На Каменское направление ВСУ стягивают дальнобойную ствольную и реактивную артиллерию», — сообщил источник.

По информации авторов канала, южнее Марьинки ВС России продолжают штурм Новомихайловки с юга, на севере продвижение идет медленно из-за рельефа.

«Наши подразделения выцеливают бронетехнику противника, подвозящую резервы и наносящую огневое поражение. На юге участка фронта против Авдеевки освобожден н. п. Невельское (ДНР), что улучшает возможности армии России по продвижению в Первомайском. На направлении на Часов Яр идут тяжелые бои в Ивановском (Красном). На Донецком направлении враг целенаправленно бьет сбросами с БПЛА по мирному населению. Ранено шесть гражданских», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Рыбаря»

«Вчера российские войска вновь нанесли удары по объектам противника в различных регионах т. н. Украины, поразив цели в Тернопольской, Винницкой и Львовской областях. В свою очередь противник осуществил налет дронами на топливно-энергетические объекты на территории России. На Донецком направлении, по официальной информации, подразделения ВС РФ освободили выгодно расположенное с тактической точки зрения Невельское. В Красногоровке бои продолжаются на улицах Ватутина и Железнодорожной, а в Георгиевке — в центре населенного пункта. На Времьевском направлении ВС РФ продолжают штурмовать Новомихайловку. В ходе последних атак удалось взять под свой контроль восточную часть фермы на севере села», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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