Baza: украинские диверсанты вновь попытались прорваться в Россию Baza: украинская ДРГ попыталась прорваться в РФ со стороны Харьковской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа вновь попыталась прорваться на территорию России. По его информации, это произошло со стороны села Одноробовка в Харьковской области. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что зафиксировано было несколько попыток прорыва. По его информации, первая случилась в 03:30 утра. Baza сообщает, что диверсанты в составе 20 человек шли со стороны села Одноробовка вдоль железнодорожного полотна в сторону поселка Горьковский.

Канал добавил, что еще одну группу диверсантов из 50 человек обнаружили уже в самом селе Одноробовка. По информации Baza, первую ДРГ намеренно подпустили ближе, чтобы ударить по ним артиллерией, позднее атаковали вторую.

Baza также сообщила, что еще одна попытка прорыва произошла в девять утра в районе села Журавлевка, диверсанты пытались зайти со стороны села Гоптовка. По информации канала, в ходе боестолкновений был поврежден танк ВСУ, после чего ДРГ отступила.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что угроза со стороны ВСУ растет по мере приближения выборов президента РФ. По его словам, российские подразделения готовы отбивать атаки противника.