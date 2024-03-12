Сладков нашел объяснение участившимся атакам ВСУ на Россию Сладков связал участившиеся атаки ВСУ на Россию с приближением выборов

Фото: МО Украины

Угроза со стороны ВСУ растет по мере приближения выборов президента РФ, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, комментируя попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию страны. По его словам, российские подразделения готовы отбивать атаки противника.

Чем ближе в России выборы, тем выше опасность неожиданных ударов со стороны ВСУ и СБУ. Украинские спецслужбы уже пробуют себя в диверсиях под Белгородом, надо сказать, весьма неудачно. На сегодня все атаки врага на северном участке фронта отбиты, уничтожены 100 боевиков противника, — написал он.

Сладков обратил внимание на сообщения о планах ВСУ ударить по российским подразделениям через село Лобковое в Запорожской области, город Каменское в Днепропетровской области, запорожскую Васильевку и выйти на Токмак и Мелитополь. По его словам, украинская армия может пойти на такой шаг, чтобы прорваться к Азовскому морю.

А мы готовы. Мы ждем. И линия обороны у нас есть, она настоящая, а не сделанная из слов, как на Украине, — заключил военкор.

Сладков ранее заявил, что участие НАТО в конфликте на Украине против России является очевидным фактом. Он указал, что страны Запада регулярно снабжают Киев бойцами, вооружением, а также разведданными.