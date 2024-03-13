«К американцам привыкли»: пленный солдат ВСУ рассказал о командире из ЦРУ Пленный Водян: наемниками 59-й бригады ВСУ командовал сотрудник ЦРУ

Фото: МО Украины

Отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ, рассказал РИА Новости украинский пленный Юрий Водян. Мужчина отметил, что служил в этой бригаде после того, как в ноябре был мобилизован из Николаевской области.

Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это церэушник, он был их бывшим командиром и приехал повидаться с ними, — рассказал Водян.

Украинский солдат в конце января попал в плен к российским военным при попытке штурма села Первомайское в ДНР. По его словам, командир наемников, который был из ЦРУ, был ранен, а после лечения на сутки приехал к ним в часть. Водян утверждает, что это было в конце 2023 года на полигоне, где он проходил подготовку. Местоположение полигона мобилизованным не было известно, но украинец помнит, что их везли туда примерно 2,5 часа.

Ранее Водян рассказал, что в рядах ВСУ служит «истинный ариец» из Германии с позывным Кола. По словам пленного, немецкий наемник охотно принимал участие в штурмах. Кроме того, он сообщил о других комбатантах из стран НАТО, в том числе из США, Великобритании, Польши и Австралии. По его словам, у всех был заключен контракт с украинской армией, некоторые иностранцы имели опыт боевых действий в Ираке и Афганистане.