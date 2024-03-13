В российском регионе задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины В Ростовской области ФСБ задержала россиянина за разведку для спецслужб Украины

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В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, передает ТАСС. По данным силовиков, мужчина собирал разведданные. Иные подробности не приводятся.

Установлено, что россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем Службы безопасности Украины с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации. Подозреваемый задержан, — уточнили в ФСБ.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Наказание по данной статье предусматривает до восьми лет тюремного заключения.

Ранее в Запорожской области был задержан украинский агент при операции ФСБ. Мужчина занимался сбором информации о расположении и характеристиках российской армии для Службы безопасности Украины.

Задержанный имеет гражданство Украины, а при обысках были найдены свидетельства, подтверждающие его вину в преступлениях, в которых его подозревают. На допросе мужчина заявил, что с ним связались сотрудники СБУ и, прислав небольшую сумму, предложили поработать на ВСУ. Задержанному грозит до 20 лет по делу о шпионаже.