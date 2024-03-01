В Запорожской области задержали агента СБУ ФСБ: украинский шпион задержан в Запорожской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинский агент задержан при операции ФСБ в Запорожской области, передает ТАСС, ссылаясь на УФСБ России по Запорожской области. Мужчина занимался сбором информации о расположении и характеристиках российской армии для Службы безопасности Украины (СБУ), уточнили в ведомстве.

По заданию СБУ житель региона осуществлял сбор и передачу своему куратору сведений о местах дислокации и передвижениях подразделений Вооруженных сил Российской Федерации для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов, — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что задержанный имеет гражданство Украины, а при обысках были найдены свидетельства, подтверждающие его вину в преступлениях, в которых его подозревают. На допросе мужчина заявил, что с ним связались сотрудники СБУ и, прислав небольшую сумму, предложили поработать на нужны ВСУ. Задержанному грозит до 20 лет по делу о шпионаже.

Ранее в Крыму задержали двух диверсантов, завербованных спецслужбами Украины. Сообщается, что злоумышленники планировали теракты на территории полуострова, а один из них связан с украинской диверсионной группой, которая в мае 2023 года осуществила подрыв ж/д путей в Симферопольском районе.