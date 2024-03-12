Как Россия ответит на обстрел Белгорода и атаки украинских диверсантов

Фото: t.me/v_v_demidov

Украинские подразделения сегодня утром пытались прорваться вглубь Курской и Белгородской областей, а днем ВСУ атаковали Белгород с помощью беспилотников. Как на действия Киева может ответить Россия?

Что известно об атаке ВСУ на Белгород 12 марта

По информации Вячеслава Гладкова, дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода, в результате чего два человека пострадали.

«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», — рассказал он.

Под обстрел также попал Белгородский район, а силы ПВО сбили несколько воздушных целей.

«К сожалению, в селе Головино есть двое пострадавших. У мужчины легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. У женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра. Бригадой скорой раненая доставлена в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести», — отметил Гладков.

Telegram-канал Baza показал кадры, на которых зафиксированы последствия удара украинского БПЛА по магазину в Белгороде. На видео слышны выстрелы — дрон пытались сбить стрелковым оружием. После падения беспилотника раздался громкий взрыв, и начался пожар.

«В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект — беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено четыре легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы», — сообщил глава региона.

Фото: https://t.me/v_v_demidov

Что за атака ДРГ на Белгородскую область 12 марта

В Минобороны России заявили, что сегодня утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ России была сорвана попытка ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области.

«Около трех часов утра после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка», — подчеркнули в военном ведомстве.

Как на это может ответить Россия

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что российской армии нужно переходить в наступление и отодвинуть линию фронта, чтобы прекратить атаки ВСУ.

«Мы с самого начала говорили, два года назад, что в первую очередь нужно было наносить удары по объектам на коммуникациях и центрам принятия решений. Нам объясняли, что это не война, а специальная военная операция. Сегодня на Авдеевском направлении отразили 11 атак противника. Никто еще в обороне победы никакой не добился, отражая контратаки противника. Нужно развивать наступательные группировки, тогда на нашу территорию не будет никаких атак», — сказал он NEWS.ru.

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ в настоящее время наносят удары по украинским подразделениями, которые концентрируются у границ России.

«Активные действия нашей группировки прикрытия государственной границы по уничтожению сил противника, что были сосредоточены для организации информационной провокации у границ нашей страны, продолжаются. Вечером будет много кадров объективного контроля. Противник несет тяжелые потери в людях и технике. Все это напоминает „мясорубки“, которые уже провоцировал киевский режим, отправляя на бессмысленную смерть целые соединения. Пока по силам и средствам врага разбираемся, считаем минусы», — заявил он в Telegram-канале.

Telegram-канал «Два майора» также пишет об активных действиях российской армии в ответ на атаки ВСУ.

«На фоне массовых обстрелов ВСУ и ударов дронов противника докладываем, что наши войска стириают с лица земли все, что хоть немного шевелится на сопредельной приграничной территории противника и напоминает ВСУ. Враг закрыл погранзону для гражданских и отселил подавляющую часть мирного населения. Поэтому наши РСЗО, артиллерия, ланцеты, ФАБы летят ежедневно», — говорится в публикации.

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