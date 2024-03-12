Составлен список всех катастроф с самолетом Ил-76 за последнее время

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Военно-транспортный Ил-76 сегодня, 12 марта, потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщает Минобороны РФ. Какие еще инциденты происходили за последнее время с этим самолетом?

Список ЧП с участием Ил-76

Министерство обороны России 12 марта сообщило о крушении Ил-76 в Ивановской области. По данным ведомства, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. Для выяснения подробностей инцидента на аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

24 января в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76 ВКС РФ. По информации Минобороны РФ, он перевозил 65 пленных украинцев для обмена. Экипаж и пассажиры погибли. Инсайдер в экстренных службах рассказал, что крушение военно-транспортного самолета было спровоцировано попаданием поражающих элементов украинской ракеты. Она повредила двигатель, что привело к утрате контроля над воздушным судном. Предварительные итоги экспертизы показали, что Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит западным зенитно-ракетным комплексом.

В середине сентября 2023 года в Мали потерпел крушение самолет Ил-76 Военно-воздушных сил (ВВС) Мали, который во время посадки в аэропорту города Гао выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Корреспондент France 24 Серж Даниэль уточнил, что Ил-76 загорелся в конце взлетно-посадочной полосы после приземления, а на месте происшествия были слышны звуки взрывов.

В июне 2022 года транспортный самолет Ил-76 разбился при посадке под Рязанью. На борту находились 10 человек, все они были госпитализированы. По данным Минобороны РФ, судно совершило жесткую посадку из-за неисправности двигателя. Экипаж осуществлял учебный полет без груза, а после выявления неисправности было принято решение посадить самолет на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что за самолет Ил-76

Ил-76 разработан в КБ С. В. Ильюшина и является первым в истории Советского Союза транспортным военным самолетом с турбореактивными двигателями. В 1971 году был совершен первый полет на нем, а спустя еще два года началось серийное производство судна на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова.

Отличительными особенностями лайнера являются высокорасположенное крыло умеренной стреловидности с сильной механизацией и Т-образное хвостовое оперение. Фюзеляж самолета имеет круглую форму и разделен на несколько герметичных отсеков.

В хвостовой части самолета расположен грузовой люк, который позволяет осуществлять парашютное десантирование тяжелой техники массой до 21 тонны и перевозку тяжелой техники массой до 43 тонн (Ил-76М, 76МД). Ил-76 способен развивать скорость до 850 км/ч. На нем возможно размещение пушечного вооружения: спаренная кормовая пушечная установка ГШ-23л калибра 2×23 мм. Количество точек подвески — четыре. Внутренняя бомбовая загрузка самолета — до 10 авиабомб ФАБ-500.

Ил-76 находится на вооружении около 15 стран. Он распространен в авиационных транспортных компаниях, которые используют его как гражданский транспортный самолет.

Читайте также:

«Мобилизация Шойгу», атаки ДРГ: как Украина пытается сорвать выборы в РФ

Магнитные бури сегодня, 12 марта: что завтра, у кого будет болеть голова

Что известно о попытке прорыва ВСУ под Белгород и Курск 12 марта