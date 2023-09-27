Источник раскрыл причины трагического крушения борта Ил-76 в Мали Источник: Ил-76 рано выполнил посадку с орбиты и потерпел крушение

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Российский самолет Ил-76 рано выполнил посадку с орбиты, выкатился и после этого потерпел крушение, заявил NEWS.ru источник. По его словам, груз, находившийся на борту, сорвался и сдетонировал, при этом хвост самолета оторвался, благодаря чему выжил один бортоператор.

При заходе на посадку в аэропорту Гао скорость была повышена, то есть самолет близко подошел и рано выполнил четвертый разворот, так называют посадку с орбиты, выкатился, самолет стал разваливаться, из-за чего груз сорвался и сдетонировал, — сказал источник.

Он отметил, что самолет Ил-76 пилотировал летчик-испытатель фирмы «Ильюшина», который конкретно работал по этому самолету. При этом до крушения в Мали была катастрофа с самолетом серии Ил 25 лет назад. Тогда пилот испытывал Ил-114, во время полета отказал двигатель и самолет потерпел крушение, остался жив лишь командир корабля и борттехник. После этого тот командир корабля много лет не летал, после прошел комиссию и стал испытателем Ил-76.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Мали. Военкор предположил, что борт мог принадлежать ЧВК «Вагнер». Позднее он добавил, что самолет не имел отношения к ЧВК. Военкор Чингис Дамбиев опубликовал фото упавшего самолета. Судя по всему, Ил-76 рухнул в безлюдной местности. Он утверждает, что борт принадлежит белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways. Самолет выполнял рейс в интересах ООН, уточнил Дамбиев.