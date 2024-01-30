Названа причина крушения Ил-76 под Белгородом Попадание ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 под Белгородом

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Крушение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области было спровоцировано попаданием поражающих элементов украинской ракеты, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Ракета повредила двигатель, что привело к утрате контроля над воздушным судном.

Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76, — сообщил собеседник агентства.

Данные бортовых самописцев самолета Ил-76, сбитого в Белгородской области, также подтверждают внешнее воздействие на борт. Это, в свою очередь, исключает все остальные возможные версии крушения.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих.

В ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.