Минобороны назвало причину крушения Ил-76 под Рязанью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жёсткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Отмечается, что полёт проводился без груза и являлся учебным. После выявления неисправности экипаж принял решение посадить самолёт на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось, пишут «Известия».

В ходе проведения учебно-тренировочного полёта без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолёт частично разрушился, — сказано в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что пострадавшие члены экипажа были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что пожар на месте крушения транспортного самолёта был потушен. Самолёт упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнка. Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, крушение произошло рано утром 24 июня. Три человека госпитализированы в областную клиническую больницу.