Кто находился на борту упавшего Ил-76 под Иваново, есть ли выжившие

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo

Момент падения Ил-76 в Ивановской области

Сегодня, 12 марта, военно-транспортный самолет Ил-76, выполнявший плановый полет в Ивановской области, потерпел крушение при взлете, сообщило Минобороны РФ. Что известно об экипаже и пассажирах лайнера?

Что известно о крушении Ил-76

Самолет Ил-76 потерпел крушение 12 марта. Горящий борт упал около Богородского кладбища. В настоящий момент, как сообщает Telegram-канал «112», обломки лайнера потушены, а на месте происшествия ожидают следственную группу и комиссию Воздушно-космических сил РФ.

По данным Министерства обороны, предварительной причиной крушения Ил-76 стало возгорание в одном из двигателей при взлете самолета. Уточняется, что комиссия Главного командования ВКС России уже направилась в Иваново для установления всех обстоятельств произошедшего.

Кто находился на борту потерпевшего крушение Ил-76

Минобороны РФ сообщило, что на борту воздушного судна находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров. По информации Telegram-канала «112», на месте крушения в Ивановской области были обнаружены останки пяти человек.

«На месте крушения Ил-76 обнаружены останки пяти человек. Предположительно, остальные члены экипажа и пассажиры находятся внутри», — уточнили авторы канала.

Telegram-канал SHOT сообщает, что выживших в результате авиакатастрофы нет. По его данным, уводил горящий самолет от жилых домов 34-летний пилот, уроженец Оренбурга.

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

«Летчик был очень опытным, имел множество часов налета, родные гордились им», — пишет SHOT.

По информации Telegram-канала Baza, пилот после возгорания пытался вернуться на аэродром, однако, когда понял, что не сможет этого сделать, начал уводить судно от жилых застроек.

Ивановские власти окажут помощь семьям погибших летчиков экипажа разбившегося самолета Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Информации о личности и должностях погибших пока нет.

Какие могли быть причины возгорания Ил-76

Заслуженный летчик России Юрий Сытник в беседе с NEWS.ru предположил, что двигатели, используемые на военно-транспортных самолетах Ил-76, могут загореться из-за попадания посторонних предметов, в частности птиц. Это может приводить к нарушению газодинамической струи в механизме и провоцировать возгорание.

Также Сытник рассказал, что в подобных ситуациях экипаж сначала получает информацию о перегреве двигателя, затем начинается вибрация или масляное голодание, а следом срабатывает система пожаротушения.

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

«Сначала экипаж получает информацию по температуре двигателя, затем идет вибрация или масляное голодание и только потом пожар. Срабатывает система пожаротушения автоматически: сначала первая ступень, вторую и третью экипаж должен включить вручную», — объяснил летчик.

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил SHOT, что причиной крушения Ил-76 в Ивановской области, вероятнее всего, стала техническая неисправность. Также парламентарий заверил, что экипаж судна сделал все возможное, чтобы избежать большого числа жертв.

«Наши летчики при нештатных ситуациях делают все, чтобы спасти самолет. Если не получается, то минимизируют последствия на земле», — заявил Картаполов.

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