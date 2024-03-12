В Госдуме призвали ВС РФ переходить в наступление после атак ВСУ Соболев: российской армии нужно переходить в наступление

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российской армии нужно переходить в наступление и отодвинуть линию фронта, чтобы прекратить атаки Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, лишь оборонительными действиями не удастся добиться победы в конфликте.

Нужно переходить от оборонительных действий к наступательным, завершать создание наступательных группировок практически на всех направлениях и переходить в наступление. Отодвигать фронт, чтобы никаких нападений больше не было. Вот и все, что нужно сделать, — сказал Соболев.

По словам парламентария, с самого начала СВО в комитете утверждали, что в первую очередь необходимо наносить удары по объектам на коммуникациях и центрам принятия решений, но им отвечали, что «это не война, а специальная военная операция». Он добавил, что 12 марта силы армии РФ отразили 11 атак противника на Авдеевском направлении.

Никто еще в обороне победы никакой не добился, отражая контратаки противника. Нужно развивать наступательные группировки, тогда на нашу территорию не будет никаких атак, — заключил собеседник.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел Белгородского района, при котором пострадали два мирных жителя. По его словам, мужчина получил легкое осколочное ранение, женщина — черепно-мозговую травму. При этом система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов в небе.