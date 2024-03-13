Жителей российского города предупредили о возможных прилетах БПЛА Артамонов объявил о возможных прилетах беспилотников в Липецке и Липецком районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Липецка и Липецкого района возможны прилеты беспилотных летательных аппаратов, заявил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, местным жителям рекомендуется внимательно следить за всеми сообщениями и оповещениями правительства.

Мы получаем информацию о возможных прилетах БПЛА в районе Липецка и Липецкого района. Прошу внимательно следить за всеми официальными сообщениями и оповещениями, — написал Артамонов.

Глава региона добавил, что всем проживающим в Липецке и Липецком районе нужно быть готовыми оперативно перейти в укрытие. Это могут быть помещения без окон, здания, парковки и подземные переходы. При отсутствии опасности власти проинформируют население отдельно.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении беспилотника Вооруженных сил Украины на крышу торгового центра в Белгороде. По его словам, повреждения получил один легковой автомобиль, никто из мирных жителей не пострадал.

Как рассказала жительница Белгородской области, украинские военные обстреливают регион в течение всего дня без перерывов. По ее словам, общественный транспорт не ходит уже десять часов.