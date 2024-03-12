«Дадим достойный отпор»: сенатор пригрозил Киеву ответом на атаки по России Сенатор Цеков заявил, что ВСУ мстят за неудачи на фронте обстрелами городов РФ

Фото: МО РФ

Атаки Вооруженных сил Украины по территории России — это прямой ответ на их провальное контрнаступление и неудачи на фронте, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так он прокомментировал сегодняшнюю массированную атаку беспилотников по российским регионам.

Атаки ВСУ по территории России — это прямой ответ на провальное контрнаступление и неудачи на фронте. Очевидно, что они хотят продемонстрировать хоть какие-то успехи. Но у них ничего не получится. Мы дадим им достойный отпор. С уверенностью могу сказать, что их попытки отвлечь наши вооруженные силы тщетны, — рассказал Цеков.

По мнению сенатора, массированные атаки произошли не из-за опасений президента Украины Владимира Зеленского быть свергнутым. Запад не допустит таких «политических потрясений», пояснил он.

Большой вопрос, собираются ли его свергнуть. Но даже если собираются, Зеленскому это не поможет. Я считаю, что если на Украине и должны появляться какие-то силы, то они должны понимать весь абсурд, происходящий на Украине из-за ее нынешней власти. Причина слабости Украины заключается в ее вражде с Россией. Если государство будет придерживаться такой позиции дальше, ее ждет печальный конец, — добавил Цеков.

Депутат Госдумы Виктор Соболе ранее заявил, что российской армии нужно переходить в наступление и отодвинуть линию фронта, чтобы прекратить атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, лишь оборонительными действиями не удастся добиться победы в конфликте.