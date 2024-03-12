Губернатор Ростовской области опроверг работу ПВО над Волгодонском

Фото: rosatom.ru/Global Look Press/Global Look Press

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в собственном Telegram-канале опроверг появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о работе ПВО над Волгодонском. При этом он сослался на информацию военных.

В связи с сообщениями в СМИ и соцсетях о Волгодонске информирую, что, по данным военных, подразделения ПВО там не работали. Волгодонская АЭС работает штатно. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные вбросы и провокации, — попросил глава региона.

В государственной резиденции «Бочаров ручей» 6 марта состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. В ходе беседы, длившейся 50 минут, президент РФ заявил о готовности сделать все для обеспечения безопасности любых объектов ядерной энергетики в любой точке планеты.

В свою очередь Гросси призвал Путина к максимальной военной сдержанности в вопросе с Запорожской атомной электростанцией. По его мнению, ситуация вокруг нее остается шаткой. Глава МАГАТЭ также отметил намерение агентства пристально следить за происходящим на ЗАЭС, так как ее кадровое обеспечение остается жизненно важным аспектом для ядерной безопасности региона.