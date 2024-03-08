Гросси озвучил призыв по Запорожской АЭС на встрече с Путиным МАГАТЭ: Гросси на встрече с Путиным призвал к военной сдержанности вокруг ЗАЭС

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его к максимальной военной сдержанности в вопросе с Запорожской атомной электростанцией, сообщается в пресс-релизе на сайте организации. Он также указал на важность строго соблюдения принципов Совбеза ООН, добавив, что ситуация в сфере ядерной безопасности остается шаткой.

Он [Гросси] также повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, утвержденных в Совбезе ООН, — говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ также отметил, что организация намерена и дальше пристально следить за ситуацией с кадровым обеспечением на Запорожской АЭС. По его словам, этот вопрос остается жизненно важным, ведь от него зависит ядерная безопасность.

Встреча прошла в среду, 6 марта, в государственной резиденции Бочаров Ручей. В начале беседы российский президент сообщил Гросси, что Москва готова сделать все, чтобы обеспечить безопасность на любых объектах ядерной энергетики в любой точке планеты. Он добавил, что РФ также готова к сотрудничеству с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна за шаги навстречу по укреплению партнерства.