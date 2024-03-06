Стало известно о завершении переговоров Путина с главой МАГАТЭ Гросси РИА Новости: переговоры Путина и Гросси завершились

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин и Рафаэль Гросси

Переговоры российского лидера Владимира Путина с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси завершились, передает РИА Новости. По данным агентства, беседа длилась 50 минут.

Встреча прошла в среду, 6 марта, в государственной резиденции «Бочаров ручей». В начале беседы российский президент сообщил Гросси, что страна готова сделать все, чтобы обеспечить безопасность на любых объектах ядерной энергетики в любой точке планеты. Он добавил, что Москва готова к сотрудничеству с МАГАТЭ по всем направления и благодарна за шаги навстречу по укреплению партнерства.

О готовящемся визите Гросси в Россию в начале февраля сообщал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Предполагалось, что основная часть программы пребывания Гросси в России пройдет по линии госкорпорации «Росатом». Также была анонсирована встреча Гросси с сотрудниками МИД РФ.

Ранее Запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ отметил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций, и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».