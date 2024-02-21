Запорожская АЭС лишилась питания от последнего внешнего источника МАГАТЭ: ЗАЭС отключили от последней резервной внешней линии электропередачи

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter (X). Внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций.

Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ, — написал Гросси.

Он отметил, что ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте». При этом в МАГАТЭ в начале декабря заявляли о зависимости ЗАЭС от одной линии электропередачи, что делает станцию уязвимой. В организации отмечали, что до начала конфликта на Запорожской АЭС было четыре линии 750 кВ и несколько резервных вариантов.

Кроме того, после визита на ЗАЭС Гросси отказался назвать сторону, которая вела ее обстрел. Он посоветовал дождаться достоверной информации и проанализировать данные. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что не может делать скоропостижные выводы и рисковать своим авторитетом, который сложился «задолго до начала конфликта». Он напомнил, что полномочия на проведение мониторинга были получены от Совбеза ООН в мае прошлого года, а что происходило до этого времени — специалистам неизвестно.