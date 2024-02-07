Гросси: МАГАТЭ не готово назвать виновников обстрелов Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не может сообщить, кто вел обстрелы Запорожской АЭС, заявил на брифинге в ходе визита на станцию генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Он напомнил, что полномочия на проведение мониторинга были получены от Совбеза ООН в мае прошлого года. Что происходило до этого времени, специалисты сказать не могут, пишет ТАСС.

Необходимо дождаться и проанализировать всю доступную информацию. Мы не можем делать никаких скоропостижных выводов, — сказал Гросси.

По словам гендиректора, МАГАТЭ не может рисковать своим авторитетом, который зародился «задолго до начала этого конфликта». Поэтому, отметил он, выводы будут обнародованы сразу после того, как появятся достоверные сведения.

Ранее сообщалось, что Гросси пересек линию боевого соприкосновения в Запорожской области в среду, 7 февраля. Как отмечается, нештатных ситуаций в связи с его перемещениями не было. Сразу после этого глава МАГАТЭ направился в сторону Энергодара.

До этого генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что угроза аварии на Запорожской АЭС может исходить только от ВСУ. По его словам, в районе атомной станции еженедельно обезвреживается до 100 беспилотников, ВСУ бьют по Энергодару на протяжении последних нескольких месяцев.