Рябков рассказал о возможном визите главы МАГАТЭ в Россию Рябков: Росатом и МИД РФ планируют встречи с главой МАГАТЭ

Фото: Rosatom/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Госкорпорация «Росатом» и МИД готовятся к визиту в Россию главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, но программа еще до конца не проработана, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее генеральный директор агентства встречался с украинским министром энергетики и вновь побывал на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) вместе с 15-й миссией инспекторов МАГАТЭ.

Программа возможного пребывания господина Гросси в Российской Федерации до конца еще не отработана. У нас понимание такое, что основная часть программы пройдет по линии государственной корпорации «Росатом». В МИД тоже с господином Гросси запланирована встреча, — перечислил замминистра.

После визита на ЗАЭС Гросси отказался назвать сторону, которая вела ее обстрел. Он посоветовал дождаться достоверной информации и проанализировать ее. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что не может делать скоропостижные выводы и рисковать своим авторитетом, который сложился «задолго до начала этого конфликта».

При этом глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что авария на ЗАЭС может произойти только вследствие обстрелов ВСУ, которые уже несколько месяцев атакуют станцию сотнями беспилотников.