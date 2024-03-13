В Брянской области уничтожили восемь украинских БПЛА

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА, сообщил в собственном Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его данным, в трех районах региона сначала были уничтожены семь дронов Вооруженных сил Украины, затем еще один.

Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО! — говорится в публикации главы области.

Позже Богомаз проинформировал о еще одном нападении дронов ВСУ на Унечский район региона. По его словам, уничтожен беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что Белгородская и Курская области подверглись очередной атаке украинских дронов, было сбито в общей сложности семь беспилотников. Обошлось без жертв, но два белгородских села лишились электричества.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что дежурными средствами ПВО в регионе обнаружен и ликвидирован БПЛА. До этого он объявил опасность атаки беспилотников. Гусев утверждал, что со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты, и подчеркнул готовность сил ПВО их встретить.