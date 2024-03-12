В Мариуполе выявили и задержали пособника украинских спецслужб Сотрудники УФСБ задержали в Мариуполе подозреваемого в шпионаже

Фото: fsb.ru

Житель города Мариуполя в ДНР, подозреваемый в шпионаже для украинских спецслужб, был задержан сотрудниками УФСБ России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства. По информации УФСБ, мужчина собирал и передавал сведения о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе. Следственным подразделением ведомства возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе, — говорится в пресс-релизе.

Ранее в России за шпионаж впервые арестовали гражданина Республики Корея. Мужчина был задержан во Владивостоке, а после доставлен для дальнейших уголовных разбирательств в Москву.

Вместе с этим украинский агент был задержан при операции ФСБ в Запорожской области. Мужчина занимался сбором информации о расположении и характеристиках российской армии для Службы безопасности Украины.

Еще двух жителей ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Мужчины собирали информацию о местах дислокации пехотных подразделений и военной техники ВС России.