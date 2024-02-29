ФСБ задержала двух украинских шпионов в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники управления ФСБ по ЛНР задержали двух местных жителей по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб, сообщает РИА Новости. По данным агентства, мужчины собирали информацию о местах дислокации пехотных подразделений и военной техники Вооруженных сил России. Предполагается, что они передавали ее Службе безопасности Украины и украинской разведке.

Двое жителей ЛНР в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляли сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооружённых сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Процесс задержания подозреваемых был снят на видео. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают мужчину, вышедшего из магазина. В ходе допроса он признался, что собирал информацию о передвижениях российской армии в период с мая 2022 года по февраль 2023 года, а также призывал к насилию по отношению к военнослужащим ВС РФ и сотрудникам силовых ведомств. При этом он подчеркнул, что осознавал возможность использования переданной им информации для нанесения ракетных ударов.

Против задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Согласно действующему законодательству, им грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

Как сообщалось ранее, Верховный суд ЛНР вынес приговор россиянину, передававшему украинской стороне информацию о перемещениях армии РФ. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.