Работавшего на СБУ россиянина осудили на 12 лет колонии за госизмену В ЛНР россиянин передал СБУ данные о ВС РФ и получил 12 лет за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд ЛНР приговорил к 12 годам гражданина РФ, который собирал на территории республики сведения о местах дислокации военной техники и передавал их СБУ, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Гражданин Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что экс-советник посольства РФ во Франции Игорь Кондрацкий приговорен к лишению свободы на 18 лет по статье о госизмене. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Помимо этого, он лишен звания полковника запаса, присужденного ему ранее. Подробности дела не разглашаются, поскольку уголовные дела о госизмене засекречены.

Также сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали двух местных жителей за шпионаж и передачу данных о военных ВС РФ Службе безопасности Украины. Жители поселка Новоайдар содействовали СБУ с начала 2022 года. Следователи возбудили в отношении задержанных уголовное дело по статье о шпионаже.