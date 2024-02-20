Экс-советника посольства РФ лишили звания и приговорили за госизмену Мосгорсуд приговорил экс-советника посольства РФ Кондрацкого к 18 годам тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-советник посольства РФ во Франции Игорь Кондрацкий приговорен к лишению свободы на 18 лет по статье о госизмене, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Московский городской суд провозгласил приговор в отношении Кондрацкого Игоря Всеволодовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года, — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, он лишен звания полковника запаса, присужденного ему ранее. Подробности дела не разглашаются, поскольку уголовные дела о госизмене засекречены.

Кондрацкого арестовали в августе 2022 года. Его обвиняли в передаче информации, содержащей государственную тайну, представителю иностранного государства. ТАСС уточнял, что осужденный работал в системе МИД РФ с 1992 года. Кондрацкий является уроженцем Киева, в МИД РФ он получал зарплату в валютно-финансовом департаменте, а также имел доходы от Фонда Карнеги (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пишет «Далекая окраина».