В ЛНР задержали шпионивших для СБУ двух жителей

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Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали двух местных жителей за шпионаж и передачу данных о военных ВС РФ Службе безопасности Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По данным агентства, жители поселка Новоайдар содействовали СБУ с начала 2022 года.

С начала 2022 года они собирали и передавали данные о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава ВС России, задействованных в проведении специальной военной операции. Полученные данные они передавали сотруднику украинской спецслужбы посредством мессенджеров, — говорится в сообщении.

Следователи возбудили в отношении задержанных уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Херсонской области женщину, завербованную СБУ. По данным ФСБ, с 2022 года она собирала и передавала информацию о военных объектах и властях РФ украинской стороне. Женщина дала признательные показания.

До этого ФСБ задержала в Ростовской области двух россиян, завербованных украинскими спецслужбами. Они собирали и передавали информацию о местоположении военной техники, а также личного состава подразделений Южного военного округа.