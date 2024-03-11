Южнокореец впервые попался на шпионаже в России В России впервые за шпионаж арестовали гражданина Республики Корея

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В России за шпионаж арестовали гражданина Республики Корея, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Мужчина был задержан во Владивостоке, а после доставлен для дальнейших уголовных разбирательств в Москву.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Республики Корея Пэк Вон Сун. Правоохранители его задержали во Владивостоке, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Его этапировали из Владивостока в Москву для проведения с ним следственных действий, — сообщил источник агентства.

Все дела по статье 276 УК РФ рассматриваются под грифом «секретно». РИА Новости отмечает, что Лефортовский районный суд продлил ему арест 11 марта.

Ранее итальянский суд присяжных в Риме приговорил итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Этот приговор стал вторым в отношении военнослужащего. В марте 2023 года военный трибунал в Риме уже признал его виновным и приговорил к 30 годам тюрьмы. Позднее начался апелляционный процесс.