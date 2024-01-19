Итальянский военный получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

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Итальянский суд присяжных в Риме приговорил итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России, передает агентство ANSA. Этот приговор стал вторым в отношении военнослужащего.

В марте 2023 года военный трибунал в Риме уже признал его виновным и приговорил к 30 годам тюрьмы. Позднее начался апелляционный процесс.

Биота арестовали вместе с представителем атташе посольства России вечером 30 марта 2023 года на парковке в периферийном районе Рима. При задержании у них обнаружили носитель данных и коробку с наличными. Римская прокуратура обвиняла Биота, работавшего в Генштабе Минобороны, в шпионаже, раскрытии государственной тайны и коррупции.

В сентябре Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения сотруднику Федеральной разведывательной службы, задержанному в 2022 году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии следствия, он пытался передать российской стороне сведения о позициях РСЗО HIMARS и систем ПВО IRIS-T на Украине.

В конце декабря сообщалось о задержании уроженца Московской области, подозреваемого в передаче украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны России. Мужчина собирал информацию о промышленных предприятиях в Подмосковье и Калужской области. Уголовное дело заведено по ст. 275 УК РФ о госизмене.