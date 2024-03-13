В Белгороде придумали, как обезопасить население при атаках ВСУ Демидов: при угрозе БПЛА в Белгороде можно укрыться в домах со спецнаклейками

Фото: t.me/beladm31

Подъезды домов в Белгороде, где установлены автоматические контроллеры для открывания домофонов при обстрелах, обозначили большими специальными наклейками, чтобы каждый житель города мог их заметить издалека, рассказал мэр города Валентин Демидов. Градоначальник также подчеркнул, что время срабатывания системы в случае ракетной угрозы составляет 3–5 секунд.

Подъезды с контроллерами обозначили спецнаклейками, чтобы в случае опасности прохожие могли сориентироваться и здесь укрыться. На сегодня в областном центре установили тысячу контроллеров на домофоны в многоквартирных домах. В первую очередь оборудованием обеспечили многоэтажки вблизи школ, — написал он в Telegram.

Также мэр отметил, что все устройства подключены к системе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), что гарантирует одновременное открытие дверей за считаные секунды, а также их закрытие в случае отмены угрозы. По словам Демидова, в скором времени в городе будет установлено еще две тысячи подобных контроллеров.

Ранее сообщалось о решении правительства Белгорода отказаться от массовых мероприятий на Масленицу из-за оперативной обстановки в регионе. Как отмечала пресс-служба Минобороны России, 13 марта в первой половине дня системы противовоздушной обороны нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.