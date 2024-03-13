Власти Белгорода отменили массовые гуляния в честь одного мероприятия В Белгороде отменили массовые гуляния на Масленицу

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Власти Белгорода решили отказаться от массовых мероприятий на Масленицу из-за оперативной обстановки в регионе, передает РИА Новости. В настоящий момент в Белгороде действует тревога о ракетной опасности.

Министерство обороны России утром 13 марта сообщило, что системы противовоздушной обороны в этот день нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего дронов пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 13 марта также оповестил об атаке украинского БПЛА на Белгородский район. Он сообщил, что дрон сбросил четыре взрывных устройства, без света остались семь населенных пунктов. За несколько часов до этого стало известно о нападении беспилотника на движущийся автомобиль в селе Новом Волоконовского района Белгородской области. Тогда никто не пострадал.

Военэксперт Александр Перенджиев предположил в разговоре с NEWS.ru, что в массовых атаках БПЛА по территории России участвуют Финляндия и США. Он не исключил, что они обеспечивают наведение дронов через спутниковые системы, а Хельсинки запускает часть БПЛА в сторону Ленинградской области.