Крушение Ил-76, атаки ДРГ Украины, вторжение НАТО. Что будет дальше на СВО?

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

Крушение самолета Ил-76 в Ивановской области, попытка ДРГ Украины прорваться в Белгородскую и Курскую области, атака на Белгород, концентрация войск НАТО в Польше, планы Киева на Крым — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО сегодня, 12 марта 2024 года. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Евгений Поддубный прокомментировал сегодняшние попытки ДРГ ВСУ прорваться к Белгороду и Курску

«А дело было вот как. Западные кураторы киевского режима, те самые американские глобалисты, которые выкармливают стерильную элитку по всему миру для формирования однородной массы руководителей, что продают интересы своих народов за золотой парашют, поставили задачу киевскому режиму во главе со стерилизованным Зеленским обеспечить фон для попытки срыва выборного процесса в России. Киевский режим, который максимально оторван от реальности, поручил ГУР спланировать прорыв на Белгородчину и в Курскую область. Гладко было только на бумаге. Армия России и органы государственной безопасности замысел противника сорвали. Что будет дальше? Подразделения противника еще попробуют перегруппироваться и пойти вперед, вновь будут остановлены и рассеяны. А потом режим займется тем, чем занимается всегда, когда получает по морде до кровавой юшки. Армия детоубийц и трусов будет стараться сделать нам больно, будет искать возможность атаковать детей и женщин, гражданских. Всем нужно быть бдительными и собранными», — отметил военкор.

WarGonzo прокомментировал крушение Ил-76 в Ивановской области

«При взлете с аэродрома Северный в Иваново потерпел крушение самолет ВТА ИЛ-76. Из видео, опубликованных в интернете, видно, что у самолета загорелся двигатель. Причина аварии выясняется. На место крушения выехала следственная группа. Экипаж отвел падающий самолет от города. Ценой своих жизней они смогли предотвратить трагедию. Для летчиков война везде. В том числе и в тылу, где непогода и внештатная ситуация могут настигнуть даже в небе над родным домом. Рабочая обстановка за секунду переходит в режим боевой. И в этот момент тоже необходимо найти в себе силы поступить по-мужски. Летчики-герои доказали, что они настоящие русские офицеры. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

Александр Коц прокомментировал ситуацию с войсками НАТО в Польше

«Польша пригрозила России войной. Триста тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу, заявил замначальника польского генштаба Дымановский. По его словам, они прибудут в страну „не после начала войны, а перед ней“. Действительно, если НАТО вдруг начнет перебрасывать 300-тысячный контингент к границам Союзного государства, это будет означать только одно: начало конфликта с Россией. Более явным разведпризнаком станет разве что концентрация авианесущих кораблей Альянса в Балтийском, Баренцевом и Черном морях и резко возросшая активность западных самолетов-разведчиков у наших границ. А пока всего этого нет, можно особо не беспокоиться. Пусть грозят чем хотят. Собака лает — караван идет», — подчеркнул военкор.

«Архангел спецназа Z» рассказал о возможных планах ВСУ скоро атаковать Крым

«Текущие события на Южном фронте свидетельствуют о том, что со стороны Украины вновь готовится операция. Наше мнение. Это же подтверждается словами Буданова: „Операции Киева в Черном море — это все подготовительные меры к серьезной операции в Крыму“. После поражения на Тендровской косе по украинским СМИ различных уровней прокатилась волна негодований в отношении командования. После в небе над Одессой и Николаевом активно началась работа MQ-Reaper. Обычно это звонок к тому, что противник готовится к удару в тыл или совершит отчетный маневр на линии соприкосновения. При планировании прошлой операции 29.02.24 были задействованы американские стратегические БЛА MQ-9 Reaper, RQ-4 Global Hawk, турецкий Bayraktar TB2 и именитые британские инструкторы. Сейчас же мы видим повторяющуюся ситуацию с воздухом. Но есть нюанс. На украинской части Черного моря активно спускаются на воду катеры и лодки большой вместимости с возможностью установки вооружения», — сообщил источник.

Авторы канала считают, что совокупность этих факторов указывает, что ВСУ активно ведут разведку побережий и ближайшей к Крыму территории.

«Собрав достаточно информации, противник ударит по ключевым пунктам управления, логистики, а после отправит вновь морской десант. Задачей высадки будет захватить небольшой участок, красиво снять события операции. После собрать якобы участников, а может, и правда таковых пригласят, и раскрутить ток-шоу со вставками проведенной операции. Все эти методы воздействия на публику, хорошо отработанные на Западе, применяют и на Украине. На данный момент в украинском инфополе складывается обстановка, которая вынуждает Зеленского и команду создавать инфоповоды так называемых побед на поле боя. Подобная политика предусматривает регулярные вбросы в медиа, направленные на поддержание видимости активных действий, которые по факту неспособны повлиять на оперативную обстановку», — добавил источник.

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