«Зеленский боится свержения»: военэксперт назвал причину «озверения» ВСУ Военэксперт Матвийчук: радикальные националисты планируют свергнуть Зеленского

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что участившиеся попытки ВСУ атаковать объекты на территории России, в том числе в Курской и Белгородской областях, связаны с желанием президента Украины Владимира Зеленского изобразить боеспособность ВСУ. Собеседник не исключил, что «озверение» ВСУ также связано со страхом лидера этой страны перед возможным свержением радикальными националистами.

ВСУ озверели по двум причинам, скорее всего. Первая — желание изобразить боеготовность гражданам Украины, якобы ВСУ на что-то еще способны. Вторая — страх Зеленского перед свержением радикальными националистами, он очень их боится, вроде они хотят создавать праворадикальную партию. Связано это с увольнением их кумира — Валерия Залужного. Вот ВСУ и озверели на границе Курской и Белгородской областей, — считает Матвийчук.

По его словам, Зеленский также пытается выпросить у Запада новые дотации и партии оружия. Этот фактор также не стоит списывать со счетов, добавил эксперт.

Ранее в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ заявили, что информация о заходе в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований не соответствует действительности. При этом спецслужбы подтвердили, что украинские силы пытались нарушить госграницу в этих регионах несколько раз с 10 марта.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские подразделения утром 12 марта пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По данным канала, там действовали подразделения РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Сибирский батальон», работающие под началом ГУР.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили атаку на две российские области. Там отметили, что в бой вступили не регулярные части, а объединения, в которые набирают граждан России.

По словам военного корреспондента Даниила Безсонова, попытка прорваться под Белгородом является самоубийственной. Он выразил сомнения, что западные союзники Киева одобрили бы «такое бессмысленное расходование дефицитной техники».