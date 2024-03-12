Школьников атакуемого дронами ВСУ региона переведут на дистанционку Власти Курска решили перевести школьников на дистанционное обучение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что 13–15 марта учащиеся школ города будут переведены на дистанционное обучение. В своем Telegram-канале он добавил, что в детских садах буду работать дежурные группы, если родители воспитанников не будут иметь возможностей оставить детей дома. В своей публикации он напомнил, что в Курске по-прежнему действует сигнал о ракетной опасности.

В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение. 13–15 марта дети будут учиться в удаленном формате. В детских садах, при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома, будут работать дежурные группы, — написал градоначальник.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 12 марта над территорией России силы ПВО нейтрализовали 25 украинских беспилотников, 11 из них сбили над Курской областью.

Также 12 марта Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские подразделения утром пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По данным канала, там действовали подразделения РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Сибирский батальон», работающие под началом ГУР.

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ заявили, что информация о заходе в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований не соответствует действительности. При этом спецслужбы подтвердили, что украинские силы пытались нарушить госграницу в этих регионах несколько раз с 10 марта.