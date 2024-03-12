ДРГ заявила о захвате двух российских сел: как ВСУ атакуют РФ 12 марта

Фото: МО Украины

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны ВСУ. Украинские ДРГ попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области, они утверждали, что смогли захватить несколько населенных пунктов. 25 беспилотников ВСУ попытались атаковать семь российских регионов. Нефтезавод под Нижним Новгородом и объект ТЭК в Орле загорелись после атак БПЛА. Больше десятка человек получили ранения в результате обстрелов ДНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ПВО пресекла атаку беспилотника на Москву

В ночь с 11 на 12 марта украинские БПЛА совершили налет на российскую территорию. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 25 беспилотников над семью регионами страны.

По словам мэра Сергея Собянина, один из дронов направлялся в сторону Москвы. Он был сбит средствами ПВО над Раменским городским округом Московской области. Падение обломков не повлекло последствий на земле.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский БПЛА был сбит в Ленобласти

Утром 12 марта средства ПВО отработали по украинскому беспилотнику в Ленинградской области. Как уточнил губернатор Александр Дрозденко, дрон был сбит в районе города Кириши.

«В 06:49 в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет», — написал чиновник в Telegram-канале.

Нефтезавод загорелся под Нижним Новгородом после атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ атаковали промзону в городе Кстово Нижегородской области, по данным Telegram-канала Baza, 12 марта около половины шестого утра. Один из дронов ударил по установке перегонки нефти компании ЛУКОЙЛ, утверждает Telegram-канал «112».

В результате на предприятии начался пожар. Для ликвидации возгорания был привлечен пожарный поезд. В настоящее время огонь локализован. По предварительной информации, никто не пострадал.

Два человека пострадали при обстреле города Белгородской области

Вечером 11 марта украинский дрон атаковал легковой автомобиль, который ехал по дороге в селе Новом Волоконовского района Белгородской области. При этом никто не пострадал, в автомобиле только выбило стекла.

Около трех часов ночи БПЛА сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе. В результате была повреждена линия электропередачи. Населенные пункты Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка временно остались без света.

Позже беспилотники атаковали Шебекино и Новую Таволжанку. Два многоквартирных дома и линия электропередачи получили повреждения.

Под утро в Белгородской области была объявлена воздушная тревога. В это время средства ПВО сбили пять воздушных целей на подлете к областному центру и уничтожили четыре БПЛА самолетного типа над Борисовским районом региона.

Город Шебекино попал под обстрел ВСУ утром 12 марта. В результате два человека пострадали. Женщина получила осколочное ранение лица, ей оказали помощь на месте, а мужчина получил осколочные ранения живота, его госпитализировали в больницу Белгорода.

12 марта около 07:30 мск ВСУ попытались атаковать Грайворонский городской округ из РСЗО RM-70 «Вампир» и ТРК «Точка-У». Российское военное ведомство отчиталось об уничтожении над регионом восьми реактивных снарядов и одной ракеты «Точка-У».

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, округ находился также под артиллерийским обстрелом. 14 частных жилых домов и пять автомобилей получили повреждения в Грайвороне и селах Головчино, Замостье и Гора-Подол. Населенные пункты Горьковский, Дунайка, Мощеное, Сподарюшино и Дорогощь временно остались без света из-за повреждения линии электропередачи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Свыше десятка БПЛА попытались атаковать Курскую область

Накануне ВСУ обстреляли деревню Внезапное Кореневского района Курской области. Как заверил глава региона Роман Старовойт, никто из местных жителей не пострадал. Четыре населенных пункта остались без света из-за прилетов по газовой трубе и линии электропередачи.

12 марта около половины второго ночи в регионе была объявлена ракетная опасность. К утру средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА, в том числе над Курским, Солнцевским, Поныровским, Фатежским и Золотухинским районами.

Украинские ДРГ попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

Утром 12 марта Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на свои источники сообщил о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. По его данным, это произошло около 03:00 мск, ДРГ из примерно 50 человек двигалась со стороны Одноробовки в Харьковской области.

Группа диверсантов была обнаружена средствами аэроразведки, после чего российские войска открыли огонь. ДРГ пользовалась поддержкой минометного и артиллерийского огня, но в итоге была отброшена назад, после чего была накрыта средствами дальнего поражения.

Фото: МО Украины

Ряд украинских ресурсов утверждал, что диверсанты якобы смогли взять под контроль несколько российских населенных пунктов.

Еще одна попытка прорыва границы случилась в Курской области. По информации WarGonzo, в результате у поселка Теткино произошел бой между диверсантами и российскими военнослужащими. В итоге ДРГ была отброшена назад.

Глава Курской области Роман Старовойт подтвердил информацию о боестолкновении у Теткино. По его словам, в результате пострадал мирный житель: он получил легкое ранение, ему оказали медпомощь на месте.

В ФСБ России заявили, что при попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую и Курскую области уничтожены 100 человек, шесть танков, САУ Caesar, 20 бронемашин противника. В спецслужбе опровергли утверждения о заходе украинских сил в населенные пункты.

Объект ТЭК загорелся в Орле после падения дрона

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Орловской областью в ночь на 12 марта. Один из них упал на территории топливно-энергетического предприятия в Орле.

В результате пожар произошел возле резервуара с топливом объемом две тысячи кубометров. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. 17 жителей двух расположенных поблизости домов эвакуировали в пункт временного размещения.

По словам губернатора Андрея Клычкова, к настоящему времени «ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА». Никто не пострадал.

Атака БПЛА была пресечена под Брянском

Беспилотник самолетного типа был уничтожен средствами ПВО над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник.

Средства ПВО сбили беспилотник над Воронежем

Около пяти часов утра 12 марта глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотника над областным центром. Обошлось без последствий на земле.

Чиновник уточнил, что в это время «режим опасности от воздушных целей не вводился». Воздушную тревогу объявили в регионе спустя полтора часа после этого. Ее отменили через полчаса.

«Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы», — написал он в Telegram-канале около половины седьмого утра.

Больше 10 человек пострадали при атаках на ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 11 фактов ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили шесть обстрелов на Донецком направлении, четыре — на Горловском и один — на Волновахском. ВСУ выпустили 30 боеприпасов по региону.

Девять жилых домов и два инфраструктурных объекта (школа и детский сад) получили повреждения. 11 мирных жителей пострадали, среди них трое детей: девочка 2017 года рождения и мальчики 2008 и 2011 года рождения.

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