Появились кадры полыхающего завода ЛУКОЙЛ под Нижним Новгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры пожара на территории нефтезавода ЛУКОЙЛ в Кстовском районе Нижегородской области, который атаковал беспилотник, их публикует Telegram-канал Mash. В тушении пламени МЧС задействовало пожарный поезд Горьковской железной дороги. Губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что к настоящему моменту пожар на одной из установок по переработке нефти локализовали.

Глава региона добавил, что специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. По его словам, пострадавших нет.

Утром 12 марта губернатор Нижегородской области сообщил об атаке беспилотников на промзону города Кстово, в частности на объект топливно-энергетического комплекса, где впоследствии вспыхнул пожар. Telegram-канал Baza писал, что дрон упал на территории кстовского предприятия около половины шестого утра. В ЛУКОЙЛе заявили, что работа технологической установки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановлена в связи с инцидентом.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 12 марта над территорией России силы ПВО нейтрализовали 25 украинских беспилотников. Два дрона перехватили в Московской области, один — над Ленинградской областью, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и Тульской областями.