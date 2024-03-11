Путин распространил выплату на гражданский персонал в случае гибели в СВО

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Выплата в размере 5 млн рублей в случае гибели в зоне проведения специальной военной операции на Украине распространена на гражданский персонал Минобороны РФ, следует из указа президента, опубликованного на портале правовой информации. Исходя из документа, речь также идет о служащих федеральных госорганов, ОВД, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможни и организаций ФТС.

Выплата в 5 млн рублей в случае гибели в СВО распространена на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который освобождает от уголовной ответственности участников СВО. Исключением станут педофилы и те, кто совершил преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, а также осужденные за терроризм.

Вместе с этим 11 марта президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Теперь производители смогут открыть соответствующий бизнес лишь с уставным капиталом в 100 млн рублей. До этого рекомендованный порог находился на уровне 10 млн. При этом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными и заемными средствами учредителей.