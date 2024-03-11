Путин ужесточил требования к производителям алкоголя Путин подписал закон об ужесточении требований к производителям алкоголя

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому ужесточаются требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что в России повышается размер разрешенного уставного капитала.

Теперь производители смогут открыть соответствующий бизнес лишь с уставным капиталом в 100 млн рублей. До этого рекомендованный порог находился на уровне 10 млн рублей. При этом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными и заемными средствами учредителей.

Кроме прочего, в законе уточняются правила использования оборудования, а также ужесточаются требования к группам организаций, совместно производящим продукцию. Появляются и понятия «перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией», «аффилированные лица».

Госдума приняла соответствующий законопроект 28 февраля. Совет федерации вынесло решение по документу 6 марта. После этого закон направили на подписание президенту.

Ранее Путин подписал закон, расширяющий спектр полномочий региональных властей для борьбы с «наливайками» и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Он наделяет региональные власти правом вводить ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на ближайших к ним территориях.